Глава Палестинской автономии объявил о прекращении исполнения всех соглашений с Израилем

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о прекращении выполнения всех существующих соглашений с Израилем. По его словам, в Палестине будет сформирована комиссия по прекращению выполнению соглашений.

Агентство AFP пишет, что правительства Израиля и Палестинской автономии сотрудничают по ряду вопросов — от безопасности до водоснабжения. Агентство отмечает, что Аббас высказывал подобные угрозы и раньше, но не воплощал их.

Аббас сделал заявление на фоне нового ухудшения отношений между сторонами, пишет агентство. Последним крупным событием в конфликте стал снос Израилем нескольких палестинских зданий в Восточном Иерусалиме, которые были расположены, по мнению израильской стороны, слишком близко к разделительному барьеру. Действия Израиля раскритиковали в Палестине, Евросоюзе и ООН.