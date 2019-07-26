«Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете

Телеканал «Дождь» открыл свободный доступ к прямому эфиру в интернете. В его заявлении говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», в ютьюбе, во всех соцсетях и в «Яндекс.Эфире».

«Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, — публичность и открытость», — заявил телеканал.

«Дождь» отметил, что, открывая свободный доступ к эфиру, лишается денег от подписчиков — основного источника финансирования. Телеканал попросил своих зрителей оформлять регулярные пожертвования в его пользу и рассказывать о нем своим друзьям.

«Один день нашей работы в прямом эфире обходится в 680 тысяч рублей. Мы будем открыты для всех столько дней, сколько нам позволит ваша поддержка», — говорится в заявлении «Дождя».

Обращение телеканала Дождь. Прямой эфир Телеканал Дождь