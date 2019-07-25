Под окнами ректора МГУ выложили гигантскую надпись в поддержку арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова

На территории Московского государственного университета выложили надпись #FREEAZAT в поддержку аспиранта МГУ , арестованного по делу о нападении на офис «Единой России».

Как сообщается в телеграм-канале «Инициативная группа МГУ», надпись появилась под окнами ректора вуза Виктора Садовничего. В акции участвовали студенты и выпускники университета.

Участники акции считают, что Садовничий должен требовать освобождения Мифтахова, поскольку состоит в Высшем совете «Единой России».