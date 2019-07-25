Под окнами ректора МГУ выложили гигантскую надпись в поддержку арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова
Источник: Инициативная группа МГУ
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На территории Московского государственного университета выложили надпись #FREEAZAT в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о нападении на офис «Единой России».
Как сообщается в телеграм-канале «Инициативная группа МГУ», надпись появилась под окнами ректора вуза Виктора Садовничего. В акции участвовали студенты и выпускники университета.
Участники акции считают, что Садовничий должен требовать освобождения Мифтахова, поскольку состоит в Высшем совете «Единой России».