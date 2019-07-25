Суд закрыл аэродром имени Егора Летова в Омской области

Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной полосы частного аэродрома «Поповка», которому присвоено имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство проверило аэродром по коллективному обращению жителей села Поповка и выявило, что в качестве ВПП местным жителем использовалась земля сельскохозяйственного назначения.

На основании статьей 8.7 («невыполнение обязанностей по рекультивации земель») и 8.8 («использование земельных участков не по целевому назначению») КоАП собственник аэродрома оштрафован на 30 тысяч рублей.

Именем Егора Летова хотели назвать аэропорт Омска, родного города музыканта, в рамках конкурса «Великие имена России» по переименованию 47 аэропортов страны. Организаторы конкурса отказались включить Летова в финальный этап голосования. После этого владелец частного аэродрома «Поповка» Александр Анисимов объявил, что назовет его именем лидера «Гражданской обороны».