Суд постановил немедленно ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Дом моды Sonia Rykiel будет немедленно ликвидирован после решения суда в Париже, отклонившего последнюю заявку на покупку компании, сообщает The Business of Fashion.

Суд отклонил предложение компании Lévy, которая планировала купить дом моды. Несколько сотрудников Sonia Rykiel, находившихся в зале суда, расплакались, пишет AFP.

В рамках ликвидации будут закрыты десять магазинов Sonia Rykiel. Архивы и интеллектуальную собственность компании продадут. AFP отмечает, что торговая марка будет сохранена, если на нее найдется покупатель.

В апреле владелец Sonia Rykiel обратился в суд с иском о защите от банкротства, в рамках которого были рассмотрены несколько предложений о покупке компании.

Торговая марка Sonia Rykiel основана в 1968 году французским модельером Соней Рикель. После смерти основательницы компании в 2016 году у дома моды возникли финансовые трудности из-за резкого падения продаж.