Правительство США казнит пять человек. С начала 2000-х осужденных казнили только власти штатов

Минюст США сообщил о возобновлении смертных казней, которые не проводились с 2003 года. Об этом сообщил генпрокурор Уильям Барр.

Пять заключенных будут казнены в декабре и январе в федеральной тюрьме Терре-Хот в Индиане. Для казни будет применен пентобарбитал. Имена заключенных — Дэниел Льюис Ли, Лезмонд Митчелл, Уэсли Айра Пёрки, Альфред Буржуа и Дастин Ли Хонкен. Все они осуждены за убийства, среди их жертв были дети.

Последние три казни на федеральном уровне были проведены в 2001–2003 годы. До этого правительство США не казнило людей с 1963 года; часть этого времени смертная казнь находилась под запретом. После 2003 года, как пишет The Washington Post, действовал неформальный мораторий, в ходе которого Минюст проверял процедуру смертельной инъекции.

В США приговорены к смертной казни более 2600 заключенных. На федеральном уровне к высшей мере наказания приговорены 62 человека. Среди них — Джохар Царнаев, осужденный за теракт на Бостонском марафоне 2013 года.