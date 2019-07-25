Оформление мелких ДТП через мобильное приложение начнется с 1 ноября

Небольшие ДТП в России с 1 ноября можно будет оформлять без участия сотрудников ГИБДД с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Как пишет «Коммерсант», правительство одобрило концепцию нового сервиса.

Пилотный проект будет запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для того, чтобы воспользоваться возможностями приложения, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг.

Позже функционал приложения будет расширен — к 1 февраля 2020 года через него можно будет купить полис ОСАГО или проверить коэффициент бонус-малус и лицензию страховщика. К 2021 году действие приложения планируется распространить на все регионы страны, с в 2022-м с его помощью можно будет подать заявление о возмещении убытков и получить направление на ремонт.

Проект приложения для оформления мелких ДТП был анонсирован в 2017 году.