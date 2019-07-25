Начальнику колонии, в которой Вячеслав Цеповяз ел крабов, предъявили обвинения в превышении полномочий
Источник: РИА Новости
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Бывшему начальнику колонии в Амурской области, где отбывал наказание член Кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз, и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, сообщил 25 июля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он уточнил, что это было сделано еще 10 июля.
Осенью 2018 года в СМИ попали фотографии, на которых Цеповяз в колонии ел красную икру и крабов и жарил шашлыки. Публикация фото вызвала скандал; после этого ФСИН была вынуждена признать их подлинность.
Начальника колонии отстранили от должности с последующим увольнением в феврале 2019 года. Тогда же стало известно об уголовном деле в отношении неназванных сотрудников колонии.