Начальнику колонии, в которой Вячеслав Цеповяз ел крабов, предъявили обвинения в превышении полномочий

Бывшему начальнику колонии в Амурской области, где отбывал наказание член Вячеслав Цеповяз, и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, сообщил 25 июля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он уточнил, что это было сделано еще 10 июля.

Осенью 2018 года в СМИ попали фотографии, на которых Цеповяз в колонии ел красную икру и крабов и жарил шашлыки. Публикация фото вызвала скандал; после этого ФСИН была вынуждена признать их подлинность.

Начальника колонии отстранили от должности с последующим увольнением в феврале 2019 года. Тогда же стало известно об уголовном деле в отношении неназванных сотрудников колонии.