Крупные ритейлеры пригрозили бойкотировать Систему быстрых платежей ЦБ из-за высоких тарифов

Крупные ритейлеры могут отказаться от участия в разрабатываемой Центробанком Системе быстрых платежей, которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной отправили ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ).

Ритейлеров не устраивают названный ЦБ диапазон тарифов в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок, они считают верхнюю границу завышенной и настаивают на коридоре в 0,3-0,4%.

Сейчас за эквайринг карт ритейлеры платят банкам 1-3% от суммы операций. Для крупных продуктовых сетей эта ставка бывает ниже 1%.

Возможность оплаты в магазинах по QR-кодам — очередной этап внедрения Системы быстрых платежей. На первом этапе с ее помощью стали доступны мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона.