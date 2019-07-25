Крупные ритейлеры пригрозили бойкотировать Систему быстрых платежей ЦБ из-за высоких тарифов
Крупные ритейлеры могут отказаться от участия в разрабатываемой Центробанком Системе быстрых платежей, которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной отправили ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ).
Ритейлеров не устраивают названный ЦБ диапазон тарифов в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок, они считают верхнюю границу завышенной и настаивают на коридоре в 0,3-0,4%.
Коридором в 0,2–0,7% недовольны не только ритейлеры, но и банкиры: они считают тариф слишком низким. Он ниже себестоимости, объяснял один из них. Он отбивает у эмитентов карт интерес развивать услугу, категоричен второй.
Сейчас за эквайринг карт ритейлеры платят банкам 1-3% от суммы операций. Для крупных продуктовых сетей эта ставка бывает ниже 1%.
Возможность оплаты в магазинах по QR-кодам — очередной этап внедрения Системы быстрых платежей. На первом этапе с ее помощью стали доступны мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона.