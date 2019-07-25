Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман сообщил об обыске у своих родственников. Позже оказалось, что ему «хотели что-то вручить»

Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман сообщил, что сотрудники Следственного комитета пришли с обыском по его старому адресу, где сейчас живет его теща.

Обновление. Позже Роман Юнеман заявил, что визит домой к его теще — «вроде не обыск». По его словам, пришедшие к ней люди «хотят что-то вручить» ему и сделают это следующим утром.

Юнеман зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы от районов Южное и Центральное Чертаново (округ № 30). Вот его интервью «Медузе».