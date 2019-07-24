В Турции совершено покушение на сотрудника посольства Белоруссии

В Турции неизвестный мужчина выстрелил в советника посла посольства Белоруссии Александра Поганшева, сообщает Hurriyet.

По данным издания, дипломат получил серьезные ранения и был доставлен в реанимацию. Нападавший совершил самоубийство.

В МИД Белоруссии сообщили, что стрелявший был психически неуравновешенным человеком. Как пишет издание Sozcu, он был соседом Поганшева, и между ними был давний бытовой конфликт.