Россия опровергла информацию об извинениях из-за военного самолета, нарушившего воздушное пространство Южной Кореи

Россия не приносила Сеулу извинений за инцидент с российским военным самолетом, нарушившим воздушное пространство Южной Кореи. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-атташе посольства РФ в Сеуле Дмитрий Банников.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила», — сказал Банников.

Таким образом он прокомментировал заявление администрации президента Южной Кореи. Там сообщили, что РФ выразила «глубокое сожаление» в связи с инцидентом, заявив, что он произошел во время совместных учений с Китаем и, предположительно, был вызван техническим сбоем. Это сообщение сотруднику южнокорейского министерства обороны передал российский военный атташе.

Накануне Южная Корея заявила, что российский военный самолет дважды нарушил ее воздушное пространство, из-за чего южнокорейские истребители произвели предупредительные выстрелы. Минобороны РФ отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи.

Сеул выразил официальный протест Москве. Кроме того, свой протест РФ и Южной Корее выразила Япония, так как острова, над которыми произошел инцидент, являются предметом спора между Сеулом и Токио.