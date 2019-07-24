«Меня предупредили, что книга может быть запрещена в России». Историк Харари объяснил правки про Путина и Трампа в своей книге

Израильский писатель и историк Юваль Харари согласился на правки в русской версии своей книги «21 урок для XXI века», чтобы избежать запрета на ее издание в России. Об этом он написал в колонке для журнала Newsweek.

Харари признал, что ранее уже давал согласие на «локальную адаптацию» своих книг в тех случаях, когда публикация их фрагментов могла привести к полному запрету издания в конкретной стране.

По его словам, именно это произошло с фрагментом книги «21 урок для XXI века», которая вышла в России в июне 2019 года. В оригинальной версии книги присутствовал фрагмент о «российском вторжении на Украину» в 2014 году и словах президента РФ Владимира Путина о присоединении Крыма, который иллюстрировал использование дезинформации и «фальшивых новостей». Этот фрагмент исчез из российского издания, а примером фейковых новостей стали выступления президента США Дональда Трампа.

«Меня предупредили, что мое описание этих событий может привести к тому, что книга будет запрещена в России», — описал Харари причину правок фрагмента о фейковых новостях. От кого исходило предупреждение, он не уточнил.

После этого писатель, по его словам, рассмотрел три варианта решения проблемы: изменить описание событий на Украине так, чтобы оно приблизилось к официальной российской версии, отказаться от публикации книги в России или изменить пример об использовании дезинформации. Писатель выбрал третий вариант. Харари отдельно подчеркнул, что не руководствовался финансовыми соображениями, назвав российский книжный рынок «не слишком прибыльным».

Писатель добавил, что главным мотивом, побудившим его согласиться на правки, было желание донести до российских читателей сообщение «об опасностях диктатуры, крайнего национализма и религиозной нетерпимости».