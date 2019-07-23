В село Чемодановка начали возвращаться цыгане. Они уехали оттуда после массовой драки с местными жителями

Цыганские семьи, уехавшие из сел Чемодановка и Лопатки в Пензенской области после с местными жителями, начали возвращаться в свои дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в районной администрации, вернулись 177 человек из 650 официально зарегистрированных в Чемодановском сельсовете цыган.

Власти сообщали, что цыгане добровольно покинули Чемодановку сразу после конфликта. Более ста их домов были взяты под охрану.