В село Чемодановка начали возвращаться цыгане. Они уехали оттуда после массовой драки с местными жителями
Источник: РИА Новости
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Цыганские семьи, уехавшие из сел Чемодановка и Лопатки в Пензенской области после массовой драки с местными жителями, начали возвращаться в свои дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в районной администрации, вернулись 177 человек из 650 официально зарегистрированных в Чемодановском сельсовете цыган.
Власти сообщали, что цыгане добровольно покинули Чемодановку сразу после конфликта. Более ста их домов были взяты под охрану.