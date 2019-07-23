КНДР захватила российское судно с 17 моряками

Северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8». Как сообщили в компании, которая владеет судном, это произошло еще 17 июля, но стало известно об этом только 23 июля.

Судно было задержано в 53 морских милях от берега по причине якобы незаконного пересечения границы. «Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это „зона их военного охранения“, никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве», — отметил совладелец компании Виктор Седлер.

На борту судна находились 17 моряков — 15 граждан России и два гражданина Южной Кореи. Они задержаны.

В соответствии с Конвенцией ООН о морском праве, территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.