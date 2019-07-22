Western Union ограничила переводы из России за границу

Платежная система Western Union с 22 июля установила максимальный лимит на денежные переводы из России одним клиентом в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК. Об этом же говорится в справке на сайте компании.

Ограничения ввели «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях», сказано в письме, которое платежная система направила партнерам. Лимит ввели, чтобы соблюдать закон по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

До этого Western Union разрешала переводить за границу до пяти тысяч долларов (чуть более 300 тысяч рублей) за одну операцию.

В Western Union отметили, что не стали менять лимит в 100 тысяч рублей в месяц, ранее установленный на переводы в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам.

В 2018 году жители России, по данным ЦБ РФ, перевели в другие страны через платежные системы, такие как Western Union, «Юнистрим» и «Золотая корона», около 9,5 миллиарда долларов.

Western Union осуществляет денежные переводы в более чем 200 стран мира.