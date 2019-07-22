РЖД приостановили продажу билетов на 22 поезда после аварии в Коми

Компания «Российские железные дороги» с 23 по 26 июля полностью или ограничила продажу билетов на 22 поезда из-за аварии на Северной железной дороге.

Как сообщается на сайте РЖД, билеты не продают на поезда, следующие через станцию Керки в Коми. Больше половины поездов должны были ехать в Воркуту или из Воркуты.

В ночь на 22 июля на станции Керки из-за размыва пути сошли 23 вагона грузового поезда, перевозившего уголь. Причиной случившегося в РЖД назвали неблагоприятные погодные условия. Никто не пострадал.