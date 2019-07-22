Против активиста из Челябинска возбудили уголовное дело за публикацию текстов Аркадия Бабченко в соцсетях

ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к экстремизму против активиста из Челябинска Алима Кургалиева из-за публикации в соцсетях текстов — в том числе авторства Аркадия Бабченко. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Посты были размещены летом 2017 года. В постановлении о возбуждении дела, опубликованном Чиковым, есть фрагменты трех постов, из которых по крайней мере один был написан Бабченко. В нем журналист высказывает свое негативное мнение о практике согласования публичных акций с властями.

Согласно экспертизе, содержание текстов «сводится к призывам к осуществлению массовых беспорядков» с применением силы к представителям власти «с целью свержения политического режима и государственного строя Российской Федерации».

Чиков называет Кургалиева «постоянным участником протестных акций». В 2018 году он оказался в числе активистов, у которых прошли обыски после акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина.

В марте 2019 года юрист из Приморья Дмитрий Третьяков получил два года условно по статье о призывах к экстремизму за репост в телеграме текста Аркадия Бабченко.