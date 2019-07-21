В Кунгуре родители пришли на городской праздник в майках в защиту местной спецшколы. Мэр пожаловался на них в прокуратуру

Глава города Кунгура (Пермский край) обратился в прокуратуру с жалобой на нескольких человек, которые пришли на городской праздник в майках с лозунгами в защиту местной спецшколы. Фотографию документа опубликовали в сообществе «Кунгур школа для детей с ».

По мнению мэра Сергея Гордеева, акция «имеет характерные признаки публичного мероприятия», однако ее организатор «не уведомил органы местного самоуправления».

Здание спецшколы в Кунгуре, построенное в XIX веке, признали аварийным; об этом стало известно в конце июня. Обучение на время планируется перевести в здание обычной школы на окраине города; затем спецшколе обещают передать другое здание, которое освободится после строительстве в городе новой школы.

Родители учеников спецшколы говорят, что опасаются конфликтов своих детей с учениками обычной школы и транспортных неудобств из-за ее расположения на окраине. Они требуют построить для спецшколы собственное здание в центре.