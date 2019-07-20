Саакашвили призвал голосовать на выборах в Раду за партию Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал сторонников голосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду за партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

В видеообращении, опубликованном в фейсбуке вечером 19 июля, Саакашвили объяснил, что его партия «Рух новых сил» не будет участвовать в выборах. Он объяснил это тем, что ЦИК Украины долго не регистрировал его партию и блокировал ее счета, поэтому многие избиратели не знали, что движение собиралось участвовать в выборах.

23 июня ЦИК Украины отказался зарегистрировать на выборы в Верховную Раду кандидатов от партии «Рух новых сил».

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.