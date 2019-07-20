Минпромторг предложил разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, сообщает РБК, изучившее документ. В министерстве подтвердили его подлинность.

Авторы стратегии среди прочего предлагают вывести «пиво и пивоваренную продукцию с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции». В Минпромторге также предлагают распространить это на общественное питание.

В скором времени Минпромторг направит проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. С июня 2012 года к алкоголю относятся любые напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кваса и кефира.