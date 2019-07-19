«ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina. В него встроят нейросеть, которая «учится на непристойном контенте»

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina, где пользователи смогут общаться с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Общаться можно двумя способами: через чаты, которые создаются «в случае взаимной симпатии», а также с помощью «карусели видеозвонков», когда пользователи переходят от одного звонка к другому, выбирая собеседника.

Во «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что соцсеть с помощью нейросети станет бороться с непристойным контентом во время видеозвонков. «Мы используем нейросеть, которая анализирует видеочат. Она сразу блокирует пользователя, когда встречает подобный контент. Нейронная сеть не сохраняет данные разговора, не анализирует окружение и учится только на непристойном контенте», — сказали в соцсети. В компании заверили, что у посторонних лиц не будет доступа к видеочату.

В приложении не будет рекламы, но будут дополнительные платные услуги. Список услуг и их стоимость в компании не уточнили.

Дата запуска приложения пока не раскрывается. Оформить предзаказ на скачивание приложения можно для устройств на базе iOS и Android. При этом «ВКонтакте» открыла предварительную регистрацию в Lovina. Это можно сделать через чат-бота в группе приложения, рассказав о себе и своем отношении к алкоголю и сигаретам. За регистрацию соцсеть бесплатно предоставит премиум-аккаунт на месяц.