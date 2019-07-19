В Новосибирске решили уволить стоматолога, который рассказал про опасное оборудование и низкие зарплаты в поликлинике

Руководство стоматологической поликлиники № 2 в Новосибирске объявило об увольнении заведующему ортопедическим отделением Роману Салову, который ранее пожаловался на опасное оборудование и низкие зарплаты в поликлинике. Об этом врач сообщил изданию «Тайга.инфо».

Профсоюз «Альянс врачей», региональное отделение которого возглавляет Салов, опубликовало копию уведомления о расторжении трудового договора «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». «Тайга.инфо» пишет, что Салову сделали несколько выговоров подряд, один из них — за то, что три сотрудника не расписались в журнале техники безопасности, за который отвечал врач. Салов заявил, что планирует обжаловать увольнение в суде.

В новосибирском Минздраве заявили радиостанции «Говорит Москва», что Салов еще числится в штатном расписании поликлиники № 2. Чиновники пообещали проверить информацию про его увольнение.

Главврач поликлиники № 2 Ирина Горох решила уволить Салова через месяц после того, как координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко опубликовал видеозапись о проверке поликлиники по поручению «Альянса врачей». В видео сотрудники рассказали про опасное оборудование, плохие условия работы и низкие зарплаты (Салов получал 27-28 тысяч рублей).

Ужасы новосибирской поликлиники Сергей Бойко

Также сотрудники поликлиники жаловались на нарушения самой Горох, в министерство здравоохранения Новосибирской области и региональную прокуратуру. После этого в поликлинику пришла инспекция Росздравнадзора, но, по словам Салова, это не привело к улучшению ситуации.

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