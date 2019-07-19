В Москве началась шестая подряд акция за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве на Трубной площади началась очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму.

Протестующие впервые вышли на акцию в воскресенье, 14 июля. Она прошла у Мосгоризбиркома и сопровождалась задержаниями. Начиная с понедельника демонстранты выходят на Трубную площадь. Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказала о ходе этих акций в репортаже.

20 июля на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг с требованием регистрации кандидатов.

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации в Мосгордуму. Кандидаты говорят, что их сняли с выборов по надуманным и незаконным основаниям.