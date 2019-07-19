В Италии задержали криптовалютного трейдера из России. Его связывают с Александром Винником, экстрадиции которого требуют РФ, Франция и США

В Италии задержан гражданин России Дмитрий Васильев, связанный с криптовалютной биржей BTC-e, через которую предположительно отмывал деньги Александр Винник. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Какие именно обвинения предъявлены Васильеву, пока неясно.

Васильев был владельцем сингапурской компании, которая была оператором криптовалютной биржи Wex. Эта площадка позиционировалась как преемник биржи BTC-e, после того как ее домен арестовало ФБР.

Власти США считают, что биржа BTC-e использовалась для отмывания денег. По их данным, за время ее существования ее владельцы отмыли 4 миллиарда долларов.

Александр Винник с 2017 года находится в греческой тюрьме. Его арестовали по запросу США; позже один суд принял решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты, другой — в Россию (его экстрадиции также требует Франция). Окончательное решение пока не принято.

Сам Винник обвинения отвергает. Он попросил в Греции политического убежища.