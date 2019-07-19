Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию из-за «негативного воздействия на нравственность»

Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба». Об этом сообщает само издание. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Таким образом суд удовлетворил иск прокурора города Асино в Томской области, поданный «в интересах России и неопределенного круга лиц».

Суд счел опубликованную «Снобом» информацию запрещенной, поскольку за совершение указанных в тесте действий предусмотрена уголовная и административная ответственность. Размещение такой информации оказывает «негативное воздействие на нравственность граждан», указал суд.

Материал «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» был опубликован на сайте «Сноба» в ноябре 2017 года. Поводом для него стала новость о том, что в 2016 году бюджет России потерял более 19 миллиардов рублей из-за коррупции.