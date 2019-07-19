Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любой международный рейс российских авиакомпаний в случае «угрозы безопасности РФ»

Минтранс РФ разработал новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. На соответствующий проект постановления правительства обратил внимание «Коммерсант».

В правилах среди прочего предлагается, чтобы Росавиация по требованию могла отменить любой международный рейс российской компании в случае «угрозы безопасности РФ». О какой угрозе идет речь, не уточняется.

Также Минтранс предложил, чтобы российские авиаперевозчики не позднее чем за 30 минут до вылета направляли в Росавиацию . Если авиакомпания откажется предоставить сведения, то за повторный отказ ее разрешение на международные полеты могут приостановить на месяц, за три отказа — минимум на год.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что новые правила предлагается ввести по инициативе ФСБ, которая хочет ужесточить соответствующие правила последние три года. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались.

Проект постановления проходит публичные обсуждения и, как ожидается, вступит в силу в 2020 году.