Инну Чурикову доставили в больницу. Она упала со сцены во время спектакля

Актриса Инна Чурикова получила травму во время спектакля и была доставлена в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил актер Александр Михайлов, игравший в спектакле вместе с Чуриковой.

Инцидент произошел во время постановки «Старая дева» в театре «Русская песня». Чурикова споткнулась на сцене и упала, заявил Михайлов. Актриса Екатерина Васильева, также игравшая в «Старой деве», и директор театра «Ленком», в котором работает Чурикова, Марк Варшавер уточнили, что актриса упала со сцены.

Телеграм-канал Mash пишет, что Чурикова сломала два ребра, она в тяжелом состоянии. Источник телеканала «360» также сообщил о переломе ребер у актрисы. Она находится в хирургической реанимации, добавил собеседник канала.