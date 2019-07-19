Forbes: приложение FaceApp заработало за 10 дней в июле более миллиона долларов

Приложение FaceApp заработало за время всплеска своей популярности в середине июля более миллиона долларов, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные компании App Annie, которая анализирует рынок мобильных приложений.

Речь идет о десяти днях с 9 по 19 июля, за которые приложение скачали 6,5 миллиона раз. Большую часть — 746 тысяч долларов — принесли FaceApp пользователи Apple.

За всю историю FaceApp было скачано 73,2 миллиона раз и заработало 11,6 миллиона долларов, пишет Forbes.

По состоянию на 19 июля, FaceApp, как отметили разработчики приложения, занимает первое место в App Store 154 странах мира из 155. В Китае приложение на пятом месте.