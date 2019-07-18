В Тверской области отключились три энергоблока Калининской АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети, сообщает ТАСС.

«Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет», — заявили агентству представители АЭС.

В экстренных службах региона РИА Новости рассказали, что автоматическая остановка первого и второго энергоблоков произошла из-за короткого замыкания.

«Из-за отключения одного из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС», — заявил в свою очередь представитель Росэнергоатома.

Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет, добавили в ведомстве.

Обновлено. На станции подтвердили, что причиной инцидента стало короткое замыкание в трансформаторе тока, из-за которого отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» и «Опытная».

Калининская АЭС находится неподалеку от города Удомля на севере Тверской области. Электростанция была введена в эксплуатацию в мае 1984 года. В ее составе четыре энергоблока, общая мощность АЭС — 4000 мегаватт.