В Киото подожгли аниме-студию Kyoto Animation. 10 человек погибли, около 40 пострадали

В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni).

Как следует из сообщения полиции, около 10 человек были найдены на втором этаже здания без признаков жизни. Около 40 человек пострадали, в том числе предполагаемый поджигатель.

Сообщается, что подозреваемому 41 год. Других данных о его личности и возможных мотивах пока нет.

Пожар начался около 10:30 утра по местному времени (4:30 мск). Очевидцы говорят, что услышали серию взрывов, после чего из здания повалил черный дым.

Студия Kyoto Animation выпускает сериалы и полнометражные фильмы. Среди ее работ — «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».

Видео пожара в студии Kyoto Animation