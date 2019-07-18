Пермский музей пожаловался в полицию на кражу двух букв арт-объекта «Слава труду»

Арт-объект «Слава труду», установленный перед музеем современного искусства PERMM, подвергся вандализму.

Как уточнила арт-директор музея Наиля Аллахвердиева, в ночь на 18 июля неизвестные украли из инсталляции буквы «Д» и «У». Музей подал заявление в полицию.

Ранее в феврале неизвестные заменили две буквы в арт-объекте, в результате чего вместо «Слава труду» получилась надпись «Слава груди».