На Красной площади задержали активиста с пустым плакатом

На Красной площади задержали автора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева. Он стоял с пустым плакатом.

Участников одиночных пикетов на Красной площади регулярно задерживают, после чего их обычно штрафуют суды. В судебных решениях Красная площадь рассматривается как место, прилегающее к резиденции президента: формально одиночные пикеты там не запрещены, но так как они являются «общественно-политическими» мероприятиями, на их проведение нужно специальное разрешение Кремля.