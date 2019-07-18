Депутаты Госдумы предложили повысить размер компенсации некоторым вкладчикам рухнувших банков до 10 миллионов рублей

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о повышении максимального размера страховки по некоторым вкладам физических лиц до 10 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте парламента.

Повышенный страховой лимит предлагается установить при особых обстоятельствах, среди которых получение наследства, продажа недвижимости, получение грантов в форме субсидий, возмещение ущерба жизни и здоровью.

В пояснительной записке сказано, что в таких случаях на счетах физлиц на время формируются остатки, которые значительно превышают существующий размер страхового возмещения; поэтому, с учетом «социальной значимости таких событий», сумму страховки предлагается увеличить.

Сейчас страховое возмещение по вкладам в одном банке составляет максимум 1,4 миллиона рублей. При этом по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам с недвижимостью, выплачивают до 10 миллионов рублей.

В мае глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил, что ведомство вместе с Центробанком разработало предложения по повышению страхового лимита для граждан до 10 миллионов рублей «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств».