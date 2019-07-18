19-летний капитан «Аякса» перешел в «Ювентус». Он будет зарабатывать до 24 миллионов евро в год

Капитан «Аякса», 19-летний Маттейс Де Лигт перешел в туринский «Ювентус», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро, в дальнейшем с учетом бонусов она может вырасти еще на 10,5 миллиона.

Контракт Де Лигта с «Ювентусом» будет действовать пять лет. Официально его финансовые условия не называются; по данным The Guardian, базовая зарплата Де Лигта составит 16 миллионов евро в год, с учетом бонусов она может возрасти до 24 миллионов.

Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником в Серии А, и вторым среди всех игроков — после Криштиану Роналду.

В сезоне 2018/2019 «Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, выиграв в Турине 2:1 после домашней ничьей. Де Лигт забил победный гол амстердамского клуба.