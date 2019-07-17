Запуск телескопа «Спектр-РГ» отложили из-за трещины в ракете. Ее заварили и загерметизировали клеем

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телескопом 12 июля был отложен из-за трещины, обнаруженной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом заявил РИА Новости источник в отрасли.

По его словам, специалисты заварили трещину, а затем загерметизировали ее клеем. 13 июля запуск был успешно произведен.

Негерметичность трубопровода наддува бака второй ступени ракеты-носителя, которая привела к снижению давления в баке, накануне назвал причиной переноса представитель Роскосмоса. Как именно была устранена неисправность, в госкорпорации не уточнили, отметив, что специалисты будут представлены к государственным наградам.

Запуск «Спектра-РГ» был изначально запланирован на 21 июня, но его пришлось перенести из-за неполадок с источником тока в телескопе.