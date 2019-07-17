В Курдистане напали на турецких дипломатов. Трое человек убиты

Трое турецких дипломатов погибли во время вооруженного нападения на ресторан, расположенный в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В МИД Турции официально сообщили о гибели одного сотрудника генерального консульства в Эрбиле.

Убит заместитель генерального консула Турции в Ираке и двое человек, сопровождавших его, пишет Bloomberg. CNN Turk сообщает, что вооруженный человек расстрелял их из двух пистолетов.

В нападении подозревают Рабочую партию Курдистана, утверждает турецкая газета Haberturk.