Петербургского бизнесмена, которому подарил лабрадора Владимир Путин, заподозрили в хищении у Минпромторга

В Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны двое бизнесменов. Как сообщает «Фонтанка», один из задержанных, Рушан Насибулин, — друг главы Счетной палаты Алексея Кудрина и владелец лабрадора, подаренного ему президентом Владимиром Путиным.

По данным «Фонтанки», задержанным вменяется хищение бюджетных денег при работе по контракту с Минпромторгом.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили наличие уголовного дела против двух бизнесменов и их задержание, не уточнив их имена. Там пояснили, что в рамках госконтракта подозреваемые получили 20 миллионов рублей, но в реальности стоимость выполненных работ была меньше в 20 раз.