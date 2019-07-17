Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую расизм Трампа

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой осудила высказывания президента США Дональда Трампа в адрес конгрессвумен от Демократической партии, имеющих иностранные корни.

Как сообщает CBS News, за резолюцию проголосовали 240 конгрессменов, в том числе четверо республиканцев, против выступили 187. Против принятия документа голосовали только республиканцы.

В резолюции конгрессмены осудили «расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и усилили страх перед новыми американцами и цветными людьми, а также ненависть к ним».

Трамп в твиттере похвалил Республиканскую партию за сплоченность при голосовании, а также заявил, что конгрессвумен говорили «ужасные вещи о нашей стране, Израиле и многом другом».

14 июля Дональд Трамп раскритиковал в твиттере «прогрессивных женщин-демократов» в Конгрессе, которые, по его словам, «приехали из стран с коррумпированным и недееспособным правительством». Трамп предложил им «уехать обратно» и помочь наладить дела в «разрушенных и зараженных преступностью странах».

Дональд Трамп не назвал имена конгрессвумен, но СМИ предположили, что речь идет об Ильхан Омар, Александрии Окасио-Кортес, Рашиды Тлаиб и Айанны Прессли. Трое из них родились на территории США.