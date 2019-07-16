В Госдуме предложили запретить судиться с россиянами, находящимися под санкциями, за пределами России

Госдумы предложила, чтобы иски к гражданам РФ и компаниям, находящимся под иностранными санкциями, рассматривали только в российских судах. Такой законопроект 16 июля внесли на рассмотрение парламента.

Авторы законопроекта предложили, чтобы иски, поданные в , передавали на рассмотрение в суды России.

В случае отказа судиться в России, считают депутаты, россияне вправе требовать неустойку в размере, равном исковым требованиям, предъявленным в иностранных судах.

Депутаты также предлагают разрешить гражданам и компаниям обращаться в российский суд с требованием прекратить разбирательство в иностранном суде, если тот откажется передать дело в Россию. За отказ исполнить решение российского суда предлагается ввести судебный штраф на сумму, равную исковым требованиям другой стороны.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его разработали, чтобы защитить право граждан и компаний, находящихся под санкциями, «на полноценное судебное разбирательство».