В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом. Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в Чечне, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 16 июля в станице Новощедринская. Дом частично разрушен, пожара в результате падения самолета не возникло.

Среди пострадавших — пилот самолета, а также две женщины и ребенок, проживающие в доме. Все они госпитализированы. «У пилота сломана ключица, у жильцов психологический шок», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС по республике.