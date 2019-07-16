Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Кристин Лагард объявила об уходе с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда.

По словам Лагард, отставка состоится 12 сентября. Она покинет пост ради работы председателем Европейского центрального банка. Ожидается, что утверждение ее кандидатуры на посту главы ЕЦБ состоится позднее 16 июля.

Лагард стала главой МВФ в 2011 году, когда ее предшественник Доминик Стросс-Кан был вынужден уйти с поста из-за обвинений в изнасиловании.

Лагард стала первой женщиной в истории, занявшей пост главы МВФ.