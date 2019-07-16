Хакеры украли финансовые данные жителей Болгарии и разослали их в СМИ с российской почты

Хакеры похитили личные финансовые данные жителей Болгарии, получив доступ к базе Национального агентства по доходам, сообщает Reuters.

Хакеры распространили украденные данные, сообщив об утечке местным СМИ. Для этого они использовали почту российской компании «Яндекс». Ведущая болгарская газета «24 часа» утверждает, что файлы содержали личные сведения пяти миллионов человек. Какая часть данных является подлинной, неизвестно.

Глава МВД Болгарии Младен Маринов сказал телеканалу bTV, что утечка может быть связана с тем, что Болгария собирается купить у США восемь истребителей F-16 за 1,2 миллиарда долларов. Reuters отмечает, что F-16 заменят устаревшие советские самолеты МиГ-29.

Газета «24 часа» сообщила со ссылкой на источники, что хакеры, возможно, совершили атаку в 2018 году. Эксперт по кибербезопасности Любомир Тулов допустил, что Россия не связана с атакой, а почту «Яндекса» использовали лишь для отправки писем.

Представители властей России и «Яндекса» это пока не комментировали.

Управление по борьбе с организованной преступностью Болгарии объявило в марте, что хакерская группировка Fancy Bear, предположительно связанная с ГРУ, подозревается в кибератаке, совершенной в ходе местных выборов в 2015 году.