Госдума приняла закон, запрещающий коллекторам работать с долгами по ЖКХ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Закон разработала группа из 51 депутата Госдумы во главе с Ириной Яровой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что россияне регулярно просили депутатов принять такой закон.

Если президент РФ подпишет закон, то он вступит в силу в день публикации.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, коллекторам передавали не более 5% от общей задолженности населения по ЖКХ.

Общая задолженность по ЖКХ в России, по оценке Минстроя на начало 2019 года, составляла 1,238 триллиона рублей. 750 миллиардов пришлось на долги населения, остальное — на долги управляющих компаний.