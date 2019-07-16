Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об установке помещений для курения в так называемых аэропортов, сообщает «Интерфакс».

Документ был внесен в Госдуму еще в 2017 году.

Сейчас курение на территории аэропортов запрещает закон об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Его приняли в 2013 году. С тех пор в Госдуму были внесены несколько законопроектов о курительных комнатах в аэропортах.