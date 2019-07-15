Оюб Титиев перешел на работу в московский «Мемориал»

Бывший руководитель отделения «Мемориала» в Грозном Оюб Титиев перешел на работу в московский офис организации.

Как уточнили в московском «Мемориале», Титиев взят на должность аналитика.

Оюб Титиев в марте получил четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. 21 июня Титиев, находившийся под стражей с января 2018 года, освободился по УДО.

Титиев утверждал, что наркотики ему подбросили, в «Мемориале» назвали дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие российские и иностранные правозащитники, освободить его, в частности, просило внешнеполитическое ведомство Евросоюза.