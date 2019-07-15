Налоговая служба заблокировала счета бизнес-школы и крупнейшего частного университета «Синергия»

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», а также с его ректором Вадимом Лобовым.

Счета заблокировали из-за долгов перед бюджетом, сообщает The Bell со ссылкой на ФНС и данные базы «СПАРК-Интерфакс». Сумма долга неизвестна. Издание при этом обнаружило исполнительные листы на 27,3 миллиона рублей. Вадим Лобов утверждает, что сумма долга вдвое меньше.

Всего под блокировку попали 43 счета, в основном открытых в Сбербанке. Компании, связанные с «Синергией» и Лобовым, могут принимать на счета переводы, но им запрещено самим проводить транзакции, пока не будут устранены налоговые нарушения.

Вадим Лобов сообщил, что по некоторым компаниям возникли «несущественные» вопросы. «Часть блокировок техническая, где-то идет сверка с налоговой, где-то идут судебные споры», — утверждает он.

По данным The Bell, в июне Вадим Лобов и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали свои доли в ООО «Школа бизнеса Синергия», основном юрлице бизнес-школы. 90% перешли гражданину Гватемалы Мариано Геррера, еще 10% — самому ООО. На вопрос журналистов о продаже компании Лобов не ответил, сказав, что «бизнес-школа по-прежнему находится в структуре „Синергии“».

Университет «Синергия» — один из самых больших университетов России по числу студентов и крупнейший среди частных вузов. В 2018 году в университете и бизнес-школе «Синергия», по их собственным данным, учились около 50 тысяч студентов (в большинстве — заочно). Компании, связанные с «Синергией», проводят форумы «Территория бизнеса» и Synergy Global.

В сентябре 2018 года «Синергия» организовала семинар тренера по личностному росту Тони Роббинса, который прошел в «Олимпийском» в Москве. Билеты на семинар стоили от 27 тысяч рублей. Посетители жаловались на плохую организацию встречи, четырехчасовое опоздание Роббинса и длинные очереди. Многие также отмечали, что во время семинара Роббинс давал собравшимся банальные мотивационные советы.