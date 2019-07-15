Московский избирком назвал акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму «шантажом и давлением»

Мосгоризбирком заявил, что часть кандидатов в Мосгордуму манипулирует общественным мнением и пытается давить на избирательные комиссии. Такое заявление появилось на сайте избиркома после того, как 14 июля в Москве прошла в поддержку оппозиционных кандидатов.

В сообщении сказано, что отдельные кандидаты «шантажом и давлением» пытаются заставить Мосгоризбирком «принять незаконные решения о своей регистрации».

В избиркоме отметили, что в действиях кандидатов могут быть признаки уголовных преступлений: призывы к массовым беспорядкам и воспрепятствование работе избирательных комиссий.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия по итогам заседания 13 июля отказала в регистрации девяти кандидатам и зарегистрировала еще 187. Всего документы для регистрации подавали 292 человека. Точное число зарегистрированных кандидатов станет известно к 17 июля.

Мосгоризбирком ранее признал недействительными подписи, собранные в поддержку нескольких кандидатов в депутаты Мосгордумы, независимых от мэрии Москвы. В частности, это юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, политик Дмитрий Гудков, член СПЧ Андрей Бабушкин, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.