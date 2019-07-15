Госархив литературы и искусства попросил о помощи после пожара. Нужны бумажные полотенца для просушки документов

Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), где 12 июля произошел пожар, попросил желающих помочь купить рулонные бумажные полотенца.

Бумажные полотенца нужны для просушки документов, залитых водой при тушении пожара — ими будут перекладывать листы.

«Их необходимо будет регулярно менять, поэтому нужно не просто много, а очень много таких полотенец. Если вы хотите и имеете возможность помочь, мы будем рады каждой лишней пачке», — заявили в архиве.

В РГАЛИ просят передавать полотенца сотрудникам читального зала рукописей, расположенного в Москве по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 2, или отправлять их на этот адрес, заказывая в интернете (подробности здесь).

Размер ущерба, нанесенного пожаром в РГАЛИ, пока не назван. В Росархиве заявили, что в пострадавшем помещении хранились документы госучреждений, а личных архивов писателей, ученых и артистов там не было. Из-за пожара временно прекращена работа читального зала микрофильмов и госучреждений.

Baza писала, что около «50 тысяч дел пострадали безвозвратно» — по информации издания, большая часть была залита водой и не подлежит восстановлению. Эту информацию официально не подтверждали.