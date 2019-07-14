Во дворе Мосгоризбиркома начали ставить палатки
Источник: Meduza
Протестующие, которые требуют допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных и независимых кандидатов, начали ставить палатки во дворе здания городской избирательной комиссии.
Как сообщает корреспондент «Медузы», уже установили четыре палатки. Их привезла юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь — одна из кандидатов, которых отказались зарегистрировать, сославшись на высокий процент брака в собранных ими подписях.
По оценкам корреспондента «Медузы», во дворе Горизбиркома сейчас находятся от 500 до 700 протестующих.